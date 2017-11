Grande Fratello VIP: Giulia De Lellis vola in finale

La decima puntata del Grande Fratello VIP è stata ricca di emozioni per i concorrenti, che per buona parte della serata hanno pensato di aver mandato al televoto Daniele Bossari, Cristiano Malgioglio, Aida Yespica e Giulia De Lellis per un'eliminazione lampo. Nulla di più falso: fra i quattro VIP è stato aperto un televoto che ha decretato il primo finalista della seconda edizione del #GFVIP. Giulia, arrivata in studio dopo un'uscita fra le lacrime, ha appreso la notizia attraverso un video ed è potuta tornare a Casa a festeggiare... non prima di aver abbracciato il "nemico" Alfonso Signorini.