Grande Fratello VIP: Giulia De Lellis e il messaggio della mamma

Giulia De Lellis, all'interno del Grande Fratello VIP, ha sempre mostrato un attaccamento particolare per la sua famiglia: dalla mamma "Mutty" alla piccola nipotina Matilde, i suoi cari sono sempre stati al centro dei pensieri dell'ex corteggiatrice romana. In vista del termine della sua permanenza in Casa, Ilary Blasi le ha mostrato il videomessaggio della madre, con il Confessionale come sfondo. "Siamo fieri di te, ormai sei una meravigliosa donna" le dice la mamma, mostrandole le immagini della piccola di casa.