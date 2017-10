Grande Fratello Vip, Gianluca Impastato viene squalificato

Dopo l’espulsione di Marco Predolin durante la quarta puntata, avvenuta per lo stesso motivo, anche Gianluca Impastato deve seguire le orme del suo compagno e deve abbandonare il gioco. Ilary Blasi chiede al comico di andare nella Stanza Ovale, in compagnia di Daniele Bossari, Luca Onestini e Jeremias Rodriguez.



Il grave errore del concorrente viene mostrato al pubblico e in primis a lui, proprio grazie ad un filmato in cui si vede il comico intento a chiacchierare goliardicamente con i suoi compagni. La bestemmia viene censurata, ma per sua sfortuna non può sfuggire al comunicato ufficiale del Grande Fratello: “Nella Casa come sapete potete comportarvi e dire cose in libertà, ma siete comunque sempre responsabili di quello che fate e dite. Le tue parole, Gianluca, hanno violato le regole e lo spirito del Grande Fratello. Per queste ragioni sei squalificato dal gioco” spiega la conduttrice.



Il comico deve abbandonare definitivamente la Casa e il reality.