Grande Fratello VIP: Fabrizio Corona scrive a Jeremias Rodriguez

Il rapporto fra Jeremias Rodriguez e Fabrizio Corona, ex compagno di Belen Rodriguez, è sempre stato molto forte. Somiglianze caratteriali e esperienze di vita li hanno uniti molto negli scorsi anni, così tanto da spingere Corona a scrivere una lettera dal carcere all'argentino, per esprimergli tutto il suo affetto e la sua vicinanza anche nel percorso, spesso difficile, all'interno della Casa del Grande Fratello VIP. Le belle parole commuovono Jeremias alle lacrime: "non me lo aspettavo proprio, è una sorpresa bellissima".