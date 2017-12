Grande Fratello Vip, Due sorprese per Luca Onestini

Luca Onestini e Raffaello Tonon si sono trovati subito tra le mura di Cinecittà, dando vita ad un bel rapporto di amicizia, riscontrando molto successo anche tra il pubblico, che ha trovato un nome per loro, definendoli gli “Oneston”.



Ilary Blasi chiede ad entrambi, dopo aver mostrato un filmato capace di racchiudere i loro momenti più belli durante questo percorso all'interno del reality, di andare verso il Confessionale, dove dentro un pacchetto regalo trovano due maglie del Bologna: la squadra in cui Luca ha giocato per diversi anni e che per questo motivo sente “sua”.