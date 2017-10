Grande Fratello Vip: "Daniele Bossari si allontana per gravi motivi personali"

Con un comunicato dell'ultima ora, in serata, il sito ufficiale del "Grande Fratello Vip". fa un annuncio: "Alle ore 23.15 di domenica 15 ottobre Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni". Per ora non si conoscono i dettagli e nessuno sa di più. Intanto i nominati. Aida e Lorenzo, cominciano a prepararsi per l'annuncio di questa sera, chi uscirà tra i due al televoto?