Grande Fratello Vip, Daniele Bossari rientra nella Casa: "Voglio continuare per Franchino"

L'annucio era arrivato domenica sera, tramite il sito ufficiale del " Grande Fratello Vip ". Daniele Bossari è uscito dalla Casa "per gravi motivi personali". Per poi fare rientro lunedì pomeriggio verso le 17. Bossari ha voluto andare a rendere omaggio a Franchino Tuzio , suo manager e amico, scomparso sabato. "Avevo promesso a lui di fare questa esperienza e la voglio mantenere" ha raccontato agli altri concorrenti, tutti toccati dalla cosa.

Daniele rientra dalla Porta Rossa venendo accolto con entusiasmo dai suoi compagni, che lo abbracciano forte, felici di rivederlo. Spiega quindi i motivi dell'uscita. "Se sto bene? - ha detto -. Bene è una parola grossa, sto elaborando: era una persona molto importante nella mia vita. E' stato una guida - prosegue -, mi ha accompagnato. Avevo promesso a lui di fare questa esperienza e la voglio mantenere".



Prosegue quindi nel racconto senza nascondere la sua commozione nel momento in cui parla del suo manager e amico. "Era lui a darmi la forza, anche quando stava male - spiega -. Era legato a molte persone, non sarà facile. Per me era un padrino, mi ha seguito per vent'anni". Ma la notizia della morte di Tuzio colpisce anche altri concorrenti. Cristiano Malgioglio scoppia in lacrime e dice di essere molto dispiaciuto.