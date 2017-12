Grande Fratello Vip, Cristiano guida il coro per "We Are The World"

Nella Casa del Grande Fratello Vip è il momento della musica e del Natale. Anche se manca ancora più di un mese alla festa, i concorrenti sono in sala di incisione per il brano natalizio che il GF ha assegnato loro. Si tratta di una versione in italiano di " We Are The World ", il cui testo è stato scritto in gruppo sotto la direzione artistica di Cristiano Malgioglio , che in sala fa anche da voce solista essendo il più esperto.

“Cari Vip, c'è un'altra sorpresa in arrivo per voi. Nei giorni scorsi avete scritto il testo di una nuova canzone. Oggi avrete la straordinaria possibilità di registrarla!". E' così che il Grande Fratello, con un comunicato, fa sapere agli inquilini che si dovranno trasformare in cantanti per un pomeriggio. Il testo è già pronto, commissionato qualche giorno fa, adesso si tratta di metterlo in musica. Ad aiutarli in sala di incisione c'è il famoso produttore musicale Tony Pujia. Il produttore chiede a Cristiano Malgioglio di fare da aprifila e cominciare a cantare le strofe della canzone, gli altri si occuperanno degli incisi. Questo però solo per iniziare, i Vip dovranno dividersi il testo e cantare ognuno una parte delle strofe.



Tonon si tira indietro... "Io sto nel ritornello, mi basta e mi avanza" dice, mentre decisamente più impegno ce lo mettono Giulia De Lellis e Lorenzo Flaherty. Quest'ultimo si lascia prendere così tanto dalla situazione da provare ad abbozzare anche una seconda voce.



Tony Pujia cerca di trovare la giusta tonalità per ogni Vip, loro seguono tutti i consigli cercando di dare il massimo. Con un po' di difficoltà, i Vip concludono la registrazione anche se Cristiano Malgioglio non è convinto della performance. Lui, da vero professionista, è abituato alla perfezione ma i ragazzi sono dei neofiti in campo musicale.