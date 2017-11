Grande Fratello Vip, Corinne Clèry viene eliminata

Corinne Clèry non ha varcato la famosa Porta Rossa all’inizio del reality, come la maggior parte dei concorrenti ancora in gara, essendo entrata – solo tre settimane fa – in compagnia di Raffaello Tonon e Carmen Russo, ma questo non ha reso il suo percorso meno intenso.



L’attrice ha deliziato i suoi compagni con fantastiche storie sulla sua vita e sulle sue esperienze teatrali e sebbene non abbia avuto difficoltà ad entrare nelle dinamiche di gioco e abbia intrapreso diverse conoscenze all’interno della Casa, anche tra il gruppo dei più giovani, questo non le ha impedito di essere tra i nominati della scorsa puntata.



L’attrice ha scelto di affrontare questa settimana con entusiasmo, lasciandosi coinvolgere a pieno dal gruppo: la festa di Halloween l’ha vista come protagonista indiscussa della serata. Il pubblico però ha preferito Aida Yespica e Raffaello Tonon, mettendo un punto a quella che l’attrice ha definito un’esperienza fantastica, al pari di una vacanza: Corinne ha ritrovato se stessa e sebbene sia costretta a chiudersi alle spalle la Porta Rossa, torna alla sua vita con più serenità e maggiori consapevolezze.



Ilary Blasi chiede all’attrice di abbandonare la Casa, ma lei ha altre priorità: togliersi il costume. Sebbene la conduttrice le chieda di rimandare questa attività, lei vuole assolutamente farlo prima di andarsene e l’uscita dalla Casa si trasforma in un siparietto ricco di ilarità.