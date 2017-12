Grande Fratello VIP: che la finale abbia inizio!

Dopo 84 giorni all'interno della Casa i finalisti della seconda edizione di Grande Fratello VIP possono finalmente varcare la porta rossa per assistere alla sigla d'apertura della serata conclusiva di questa avventura. Aida Yespica, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Raffaello Tonon sono in salotto quando lo schermo davanti a loro gli mostra lo studio e una voce li esorta a uscire sulla passerella. Da lì Ilary Blasi li saluta e lancia una sigla dedicata al leitmotiv di questa edizione: i baci! Protagonisti, ovviamente, tutti gli ex concorrenti e i personaggi che hanno animato questi tre mesi.