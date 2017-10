Grande Fratello Vip, Cecilia piange: stasera il fidanzato entra nella Casa

Cecilia Rodriguez piange e si dispera al " Grande Fratello Vip ". Non sa se l'amore sentimento che prova per il suo fidanzato Francesco Monte (che stasera entrerà nella Casa) è ancora forte come quando ha deciso di cominciare questa nuova avventura. La vicinanza con Ignazio Moser l'ha messa a dura prova: "Ho paura, non so se voglio ancora Fra, lo voglio solo vedere, per capire tante cose. Lui non mi capirà mai ". A consolalarla ci pensano Ivana e Giulia .

"Appena mi vede mi sputa in faccia - prosegue - Lui ha sempre voluto affrontare tutto, ora io se fossi al suo posto sparirei... andava tutto benissimo... non capisco... ho bisogno di ragionare, ci sono delle cose della sua personalità che non mi piacciono e altre della mia che ho messo da parte solo perché a lui non piacevano. Lui non ha mai cercato di farmi del male. Penso alla sua famiglia, mi hanno sempre trattata come una principessa...".

Intanto in giardino Giulia e Ivana la consolano. Cercano in tutti i modi di farla stare meglio, di farla sfogare. "Se è successo c'è un motivo, non cercare di darti delle colpe. Pensa a cos'è successo in te", le consiglia Giulia. "Quandolo vedrai, saprai perfettamente tutto. In quel momento avrai sicuramente da dirgli qualcosa" prosegue. "Non risolvi mai da sola, si deve sempre risolvere in due" continua a dirle Ivana.

Poi arriva Ignazio, la bacia, le dà una carezza e Cecilia lo guarda con occhi innamorati....

FRANCESCO MONTE ENTRA NELLA CASA - Nel corso della puntata di lunedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5 vedremo varcare la porta rossa a Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia. Il ragazzo ha chiesto di entrare nella Casa di Cinecittà per avere un chiarimento con la fidanzata in merito alla natura rapporto che si è instaurato tra di lei e Ignazio Moser.