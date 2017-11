Grande Fratello Vip: Cecilia e Ignazio fra amore e scandali

La seconda edizione del Grande Fratello VIP verrà ricordata come una delle più turbolente a livello sentimentale, fra coppie che si lasciano e nuovi amori. E' proprio la storia fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ad infiammare gli animi, non solo dentro la Casa. Che i due fossero mossi da una fortissima passione non era un mistero, ma questa settimana i due VIP si sono lasciati andare ad effusioni molto esplicite a favore di camera... o almeno così è sembrato. In studio Ilary Blasi ha mostrato le immagini finali della famigerata "scena dell'armadio", ponendo (forse) fine alle molte polemiche che hanno tenuto banco sui social e nei salotti TV negli ultimi giorni.