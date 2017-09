Grande Fratello Vip, Carmen sotto la doccia: che curve e... che tacchi!

Rivelazione, insieme a Cristiano Malgioglio , di questa edizione del reality, la showgirl supera con un dieci e lode la "prova doccia" entrando con tanto di pants inguinali, top super sexy e un paio di scarpe rosso fuoco con tacco 12. Un look davvero bollente.

Intanto la vita nella Casa prosegue tra chiacchierate intime fino a tarda notte e il tentativo, fallito, da parte dei Privilegiati di passare del cibo nella Stazione. Il Grande Fratello li richiama però all'ordine. Cecilia è impaziente però di stare con gli altri VIP e si mette a parlare con Aida dalla finestra della biglietteria. Le racconta che nel pomeriggio hanno rotto il biliardino...



I ragazzi vogliono vedersi a tutti i costi: Ignazio va a chiedere in Confessionale se è possibile alzare la tapparella per cinque minuti, ma la risposta è negativa.



Un nuovo scenario si apre su Aida, che sembra molto "gettonata" e contesa: prima Jeremias, poi Gianluca, poi Ignazio... ragazzi mettetevi in fila!