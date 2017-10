Grande Fratello VIP: Carmen Russo è eliminata

Carmen Russo è l’eliminata dell’ottava puntata del Grande Fratello VIP. La showgirl, entrata in corsa insieme a Raffaello Tonon e Corinne Clery durante la sesta puntata, si è ritrovata in nomination con una concorrente già pienamente integrata nella Casa, Aida Yespica, che a sua volta era già uscita indenne da un televoto con Lorenzo Flaherty. La permanenza nella Casa di Carmen Russo è stata molto positiva, ma pur essendo molto solare e cordiale con tutti, il pubblico ha decretato la sua uscita con il 66% dei voti. Complice del momento, Daniele Bossari che viene chiamato in Confessionale da Ilary Blasi per una “missione al contrario”: leggere il verdetto del televoto. Quello che non sa è che la busta che ha in mano contiene il nome della persona salva. Dopo un momento di incertezza, ecco il vero risultato annunciato dalla presentatrice: “Aida, sei salva. Carmen devi abbandonare la Casa!”