Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello VIP per il bel Ignazio Moser. Inizialmente avvicinato alla modella Ivana Mrazova, che ha sempre smentito ogni attrazione fra i due, nel corso della settimana è stato avvistato più di una volta vicino a Cecilia Rodriguez. Troppo vicino a detta del fratello Jeremias, che ha ammonito la sorella ricordandole la gelosia del fidanzato Francesco Monte. Proprio lui, in studio con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, ha commentato la situazione: "a qualunque fidanzato darebbe fastidio vedere la propria compagna così vicina a qualcuno, ma ho cercato di analizzare la cosa in base al microcosmo in cui si trova lei, era fragile e preoccupata per la possibile uscita del fratello". Alle domande di Alfonso ha risposto: "non sono preoccupato, la conosco bene e abbiamo un rapporto solido. Ignazio è un bravo ragazzo ma è un furbo, prende il corteggiamento alla larga e si approfitta della fragilità altrui. Con lei chiariremo a casa".