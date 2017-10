Grande Fratello VIP, Belen in Casa incontra Cecilia e Jeremias

E’ stato annunciato ed è successo veramente: durante la quinta puntata del reality Belen Rodriguez, “la sorella maggiore che tutti vorrebbero avere”, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP! Una sorpresa per i fratelli Rodriguez che durante tutta la settimana hanno assaporato la sua presenza: Belen, infatti, ha dedicato un aereo con uno striscione contenente un messaggio d'amore per Cecilia e Jeremias. La prima ad incontrare la showgirl è proprio Cecilia, che immobile per colpa di un freeze, ascolta le parole della sorella: “Non c’è nessuno che amo più di te, io ci sono sempre”. Le due si abbracciano, finalmente si sono ritrovate. Insieme vedono un filmato che riguarda il fratello Jeremias, un video dove mette in mostra tutte le sue debolezze. “Lui si colpevolizza di non essere riuscito a reagire quando eravamo io e Cecilia a portare a casa il risultato” dice Belen pensando al fratello, che ignaro ancora di tutto poco dopo viene chiamato nel salotto di Casa. La sorpresa nel vedere la sorella più grande è immensa, una gioia inaspettata anche per il ragazzo dal "cuore di ghiaccio".