Grande Fratello Vip, Alessia e Laura: che cantate sotto la doccia!

All'alba di una nuova edizione del Grande Fratello Vip, riviviamo i migliori momenti della precedente. La prima edizione è stata un autentico successo, un crogiuolo di momenti emozionanti e divertenti su Canale 5, mostrati al pubblico con maestria da Ilary Blasi. In questo spezzone, ammiriamo, divertite, Laura Freddi e Alessia Macari (futura reginetta della Casa), cantare a squarciagola sotto la doccia, in uno degli ultimi giorni vissuti tra le mura più spiate d'Italia."Ti voglio bene" di Vasco Rossi, "Volevo dirti" di Donatella Milani e "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù" di Raffaella Carrà sono solo alcune delle hit su cui si sono scatenate la bionda e la mora, che hanno fatto di shampoo e balsamo due microfoni per le loro performances canore in bagno!