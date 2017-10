Grande Fratello VIP: al televoto Aida, Corinne e Raffaello

Durante l’ottava diretta del reality Cristiano Malgioglio viene incoronato per la seconda volta consecutiva Capitano della Casa. Questo significa: una cena assicurata nel club esclusivo della Casa (scherzando dice di voler portare Ignazio e Cecilia per capirci di più su quanto successo con Francesco Monte) e l’immunità per le nomination della settimana. Il televoto flash dei preferiti ha messo in luce, infatti, chi sono gli ultimi classificati e quindi nominabili: Aida, Corinne, Luca, Raffaello, Lorenzo e Jeremias. Tra nomination segrete e palesi, tra scelte obbligate e altre ragionate, ecco i nomi dei Vip al televoto: Aida, Corinne e Raffaello.