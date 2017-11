Grande Fratello Vip, Aida e Jeremias: bacio o non bacio?

Durante la festa di Halloween, Jeremias Rodriguez e Aida Yespica si sono mostrati molto affiatati, ma il loro rapporto ha intrapreso una svolta diversa un paio di giorni dopo, complice una serata particolarmente frizzante all’interno del Club: una cena, alcune chiacchiere in compagnia di Cecilia e Ignazio e quello che sembrerebbe essere un bacio che i due si sono scambiati dietro la tenda rossa del Confessionale.



Lei, durante un filmato che viene mostrato al pubblico, commenta: “voglio uscire lunedì altrimenti qui finisce male” e questa frase insinua non pochi dubbi in studio, specialmente in Alfonso Signorini.



Ilary invita la bella venezuelana a raggiungere il Confessionale dove un telefono l’attende: Giuseppe, il suo fidanzato, conosce il numero, ma la telefonata tanto sperata non arriva. Aida vuole tranquillizzarlo: “non c’è niente, non c’è stato niente”.



La conduttrice la invita poi ad aprire una scatola che contiene un bracciale che lei gli ha regalato, con la sua iniziale e un biglietto: “un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti hai mancato di rispetto al nostro amore”.



La showgirl, con la voce spezzata e gli occhi lucidi risponde: “vorrei vederlo per parlargli”.