Le votazioni settimanali all'interno della Casa del Grande Fratello VIP 2 non hanno lasciato spazio a dubbi: il Preferito degli inquilini è Luca Onestini. In mancanza di una sfida per decidere il Capitano, quindi, il Grande Fratello ha deciso che a sfidarsi dovessero essere i VIP meno votati: Aida Yespica e Cristiano Malgioglio. Per i due amici una prova molto particolare, chiamata emozionometro. In una stanza buia sono entrati una serie di elementi di disturbo: chi sarà riuscito a rimanere più calmo?