Grande Fratello Vip 2017, Serena e Giulia confrontano i ritocchini

"Sento ancora una spaccatura al centro della bocca, non è mai passato. Mi hanno rovinata, ma sto parlando di tanti anni fa" ha continuato l'attrice, che ha dovuto sottoporsi anche a una riduzione del seno. "A 12 anni avevo già un seno enorme. Poi me lo sono fatto ridurre dopo la gravidanza. Avevo l'ottava, sono tutta gobba anche per quello" ha concluso.



"Invece io mi sono rifatta le labbra, ma non è come il silicone. Devo ritoccarle ogni anno perché va via. E poi sono sempre stata piatta, quindi mi sono fatta una seconda abbondante" ha replicato Giulia, mentre Malgioglio a sorpresa ha rivelato: "Anch'io mi sono rifatto il seno, ma il mio sta in una coppa di champagne".