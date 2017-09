12 settembre 2017 15:51 Grande Fratello Vip 2017, partenza boom con il Malgioglio show Grandi ascolti per la prima puntata del reality di Canale 5, che ha fatto segnare il 24,53% di share. Sugli scudi il cantante e paroliere, protagonista sin dallʼinizio

Parte con il botto "Grande Fratello Vip 2017". La prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha raccolto 4 milioni e 490mila spettatori per il 24,53% di share, quasi tre punti percentuali in più rispetto all'esordio della prima edizione. Sugli scudi durante la puntata Cristiano Malgioglio, che ha tenuto banco con le sue richieste e con il "dramma" vissuto al momento dell'ingresso nella stazione di "Tristopoli".

Il cantante e paroliere era atteso come uno dei personaggi più interessanti di questa edizione e non ha deluso. Sin dall'ingresso. Una passerella da grande divo completamente vestito di rosso, dalle scarpe al camicione, per poi porre il primo problema a Ilary Blasi: "Io dalla porta rossa non entro, la porta rossa è per i vip e io sono un hombre del pueblo. O trovate un'alternativa o me ne vado". Partenza a razzo insomma.



Quindi dopo aver girato per i corridoi tecnici che circondano la Casa, Malgioglio è stato fatto entrare direttamente nella sua camera da letto. Lui che non sopporta di dormire con qualcun altro, prima è stato illuso facendogli vedere un letto matrimoniale tutto per lui, e poi è arrivata la doccia gelata: a sorpresa in camera è arrivata la pallavolista Veronica Angeloni, che sarebbe dovuta essere la sua coinquilina.



Nel corso della serata Malgioglio ha anche avuto modo di intrattenere gli altri inquilini raccontando qualche anedotto, come quella volta che gli capitò di dormire con Serena Grandi...