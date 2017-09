14 settembre 2017 13:02 Grande Fratello Vip 2017, Jeremias e Carla: ecco il primo bacio Intanto anche tra lʼaltra modella, Ivana, e Gianluca piovono baci

Dopo qualche giorno passato insieme, si stanno delineando le prime simpatie nella Casa del "Grande Fratello Vip". Simona Izzo si è accorta dell'avvicinamento tra Jeremias Rodriguez e la modella Carla così lo stuzzica un po' e invita i due a darsi un bacio 'cinematografico'. Intanto anche a Tristopoli Ivana non è passata inosservata. "Love is in the air" dichiara Gianluca, porgendole un ovetto fresco. Lei ride e gli stampa un bacio sulla guancia...

JEREMIAS E CARLA: E' ATTRAZIONE? - Nella Casa Simona Izzo è decisa a fare da Cupido tra Jeremias e Carla. "Se ti innamori il tempo ti passa prima. Fai qualcosa, qui dobbiamo trovare una spinta... Io non posso non avere la storia d'amore" lo sprona l'attrice. Ma il fratello di Belen ha il cuore libero? Lui non risponde e sorride imbarazzato: "Sono innamorato dell'amore". Quando però la Izzo invita i due a darsi un appassionato bacio "cinematografico" loro non si tirano indietro...