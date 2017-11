6 novembre 2017 12:53 Grande Fratello Vip: Raffaello, Giulia, Luca, Jeremias e Cristiano in nomination Nel nono serale del reality di Canale 5, il pubblico ha salvato Aida e Raffaello ed eliminato Corinne Clery

Tante le sorprese durante la nona puntata del "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Il pubblico ha deciso che ad uscire è Corinne Cléry. Ma c'è stata anche una eliminazione a sorpresa, che ha messo tutti contro tutti: il secondo eliminato dai suoi compagni di viaggio è stato Jeremias, poi salvato dal pubblico. In nomination vanno invece Giulia, Raffaello, Cristiano, Luca e Jeremias.

Si comincia con un bacio

Ilary annuncia una puntata scoppiettante e ricorda che il televoto fra Aida, Corinne e Raffaello è ancora aperto. Quindi elenca i tre temi della serata, ovvero i tre baci della settimana: Cecilia e Ignazio, Jeremias e Cristiano (per scherzo durante Halloween), Jeremias e Aida. Insomma si baciano tutti. E Signorini non si fa pregare e bacia Ilary sulle labbra: "Neanche mio marito mi bacia così", il commento della conduttrice.



La settimana di Cecilia e Ignazio

Da lunedì scorso, Cecilia e Ignazio non si nascondono più. Tra i due inquilini della Casa più spiata d’Italia è scoppiata la passione. Ilary mostra quindi un video della loro prima settimana come coppia: "Siamo stati un po' noiosi per gli altri ma fra di noi benissimo" commenta Moser. In studio intanto Simona Izzo commenta criticamente le scelte "mediatiche" di Cecilia e demolisce la loro love story guadagnandosi gli applausi del pubblico: "E se fosse tutto preparato? Mi aspetto comunque un colpo di scena!", dice.

Cecilia commenta la clip con Ilary: "Mi sono guardata dentro e ho capito alcune cose... ed eccomi qua!" La Rodriguez si scusa ancora per i tempi e per i modi, ma era così che doveva andare. Alfonso chiede alla coppia se si tratti più di attrazione fisica o di amore ed Ignazio è certo della risposta: la componente psicologica è fondamentale.



La gelosia di Jeremias

Ilary chiede a tutti i VIP di spostarsi in camera da letto: in soggiorno rimangono Jeremias, Luca e Raffaello, che parleranno della gelosia dell'argentino nei confronti della sorella. In settimana Jeremias e Raffaello hanno avuto una discussione circa la decisione di Tonon di lasciare la Suite a Cecilia e Ignazio. Luca, in quella situazione, ha difeso l'opinionista e ha sottolineato che il modo di comportarsi di Rodriguez è sempre lo stesso: attacco, scuse e abbraccio. Nonostante la natura scherzosa delle affermazioni di Jeremias, Raffaello è fermo nel condannare toni e modo di parlare.

Il flirt tra Aida e Jeremias

Il televoto è ufficialmente chiuso! In attesa di conoscerne il verdetto, Ilary vuole chiarire un'altra situazione particolare venutasi a creare all'interno della Casa. Aida e Jeremias amicizia o qualcosa di più? E' il momento di un video riassuntivo. La cena nel Club è stata molto divertente e i due si sono lasciati andare a balli particolarmente sensuali. Aida e Jeremias cercano di provare che si tratti solo di un ballo... però non tutti sono d'accordo. Dopo la cena, i due sono andati in Confessionale e hanno passato qualche secondo dietro la tenda... Cosa sarà successo? Dopo la clip, Aida e Jeremias sono un po' in imbarazzo e smentiscono ogni tipo di approccio che non sia scherzoso e goliardico. Cristiano sottolinea subito l'amore della venezuelana per il fidanzato Giuseppe... e Rodriguez ammette: "ho provato a baciarla io ma lei si è sottratta". Poi Aida va nel Confessionale dove c'è un telefono. Ilary dice che al fidanzato è stato dato il numero di telefono per chimarla se avesse voluto. La showgirl venezuelana aspetta, ma lui non chiama. C'è però una scatola per lei, un braccialetto (lo stesso che ha lei) e una lettera in cui lui le dice che lei gli ha mancato di rispetto e le fa capire che è offeso. Ma lei resta ferma su quanto ha già detto: "Non è così, non c'è stato nessun bacio, Jeremias scherza".



Il verdetto del televoto del pubblico

Ilary apre la prima busta. Raffaello è salvo per ora. Mentre si attende il verdetto finale c'è una sorpresa per Corinne, che dietro l'oblò può parlare con il fidanzato Angelo Costabile. "Mi lasci pure tu?", chiede lei, a cui non piace il tono di lui: "Ho incontrato un'altra due giorni fa e mi ha fatto lo stesso effetto che ho avuto con te 7 anni fa"... Corinne non ci crede ma comincia a temere il peggio. Poi lui le mostra la foto di chi ha incontrato: è una cagnolina, Olivia. Un gran bello scherzo! E che paura per Corinne!

Ilary legge il verdetto del pubblico, ad abbandonare la Casa è Corinne Clèry.

Prima di uscire Corinne decide di togliere il costume da bagno. Ilary chiede ad Aida come si senta: la modella, che si è salvata per la terza volta, ammette di essere combattuta fra la voglia di rimanere e il desiderio di uscire dalla Casa per chiarire con il fidanzato.



Il Capitano della settimana

Anche questa settimana è giunto il momento di eleggere il Preferito dei VIP in Casa: Cristiano è terzo, Raffaello e Lorenzo sono a pari voti e dovranno sfidarsi per decidere a chi spetterà il titolo settimanale con una prova nella Mystery room. Alla fine del Duello delle Pance è Tonon a portare a casa il titolo di Capitano della settimana!

Una nuova eliminazione e la catena di salvataggio: Jeremias è fuori ma il pubblico può salvarlo

Raffaello Tonon, in qualità di Capitano e dopo aver ricevuto in dono l'immunità deve andare dalle ragazze della Casa e salvarne una, la quale a sua volta ne salverà un'altra e così via a catena. Raffaello salva Aida, Aida salva Cecilia, Cecilia salva Ivana. Giulia va con Raffaello davanti agli uomini della Casa. Qui Tonon deve scegliere un nome da salvare: decide per Cristiano Malgioglio. Ora tocca a lui salvare qualcuno: Lorenzo è salvo e sceglie Daniele, che a sua volta salva Luca. Restano solo Jeremias e Ignazio. Il Grande Fratello ha preso una decisione in merito all'eliminazione. Visto che ci sono più uomini che donne sarà un uomo il secondo eliminato della serata e a decidere chi sarà tra i due sarà Giulia, che sceglie Jeremias. Jeremias però non è ancora eliminato: sarà il pubblico a decidere se deve abbandonare o meno la Casa del Grande Fratello VIP.Ilary chiede a Jeremias di abbandonare la Casa: l'argentino saluta i compagni d'avventura ed esce dalla porta rossa. Cecilia è disperata e non riesce a smettere di piangere: "mi sento vuota, mio fratello è la mia anima gemella!" A domanda di Alfonso, la Rodriguez risponde: "se ci fossi stata io al posto di Giulia forse avrei scelto di continuare con Ignazio". Jeremias è collegato con lo studio: Ilary gli rivela l'esistenza di un televoto per decidere la sua sorte e gli mostra le percentuali. Al momento una delle risposte è al 68%... quale sarà? L'argentino si dice contento del percorso fatto all'interno del programma e felice in entrambi i casi. Ilary svela un nuovo particolare: in caso di salvataggio, Jeremias avrà l'opportunità di vendicarsi, al momento opportuno.



Il pubblico ha deciso, Jeremias è salvo

E' giunto il momento di scoprire se l'argentino è ancora in gioco: non lo rivelerà una busta, ma l'apertura o meno della porta rossa. Jeremias, al via di Ilary, prova ad abbassare la maniglia... e la porta si apre! Rodriguez è salvo e può rientrare, recuperando una busta nera in cui c'è scritto che per vendicarsi può fare due nomi per le nominatio,



E' tempo di nomination, tutti contro tutti

Comincia Jeremias che nomina Raffaello e Luca. Giulia nomina Daniele, che a sua volta nomina Giulia. Raffaello nomina Jeremias. Aida nomina Raffaello. Intanto arriva in studio Corinne Clèry, che incontra Serena Grandi e l'abbraccia. Si ritorna alle nomination Luca nomina Jeremias. Ivana nomina Cristiano. Lorenzo nomina Giulia. Ignazio fa il nome di Cristiano. Il quale nomina Ignazio. Infine è Cecilia che deve fare un nome e fa quello di Luca.

In nomination vanno quindi in cinque: Raffaello, Luca, Jeremias, Cristiano e Giulia