GF Vip: I momenti più esilaranti di Valeria Marini nella casa

La prima edizione del Grande Fratello Vip ha regalato momenti davvero divertenti e ironici ai telespettatori del programma di Canale 5. In attesa di vedere i nuovi concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia, siamo andati a ricercare il meglio dell'anno scorso e non poteva mancare uno speciale interamente dedicato a Valeria Marini, una delle protagoniste assolute del programma. I balletti sexy, le "proteste" nel confessionale, gli spuntini fuori orario e gli indimenticabili baci stellari hanno reso la showgirl una delle icone del reality, capace di divertirsi e far divertire in maniera unica e spensierata.