Il conto alla rovescia verso la seconda edizione del Grande Fratello Vip è ormai iniziato e nell'attesa di scoprire chi saranno gli ospiti della casa più spiata d'Italia ecco i momenti più indimenticabili e unici del celebre programma nuovamente in onda su Canale 5 dal prossimo 11 settembre. Alfonso Signorini ha portato i telespettatori in uno dei luoghi più bollenti della casa, il box doccia, spazio che ha regalato interminabili momenti molto hot... Valeria Marini e Pamela Prati non hanno mai nascosto il loro lato più sexy, così come hanno fatto al maschile Stefano Bettarini e Costantino Vitagliano. Per Signorini il premio per la più "pulita" va a Elenoire Casalegno, Asia Mosetti verrà ricordata per le sue linguacce ma la più caliente resta senza dubbi la vincitrice del reality Alessia Macari...