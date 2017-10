Gf Vip, Malgioglio fa il bagno ad Aida Yespica

Se la passano bene gli inquilini Vip nella parte lussuosa della Casa. In particolare Aida Yespica, trattata come una vera principessa dall'amico Cristiano Malgioglio. Lei l'altra settimana lo aveva invitato nella suite per una cenetta romantica e adesso lui ha ricambiato il favore facendole il bagno. Seduta nella vasca, con indosso un costume sexy rosso fuoco, la Yespica si lascia frizionare e accarezzare dalle mani esperte di Cristiano. Una coccola di lusso per prepararsi alla diretta di stasera...