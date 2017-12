"Grande Fratello Vip", ultima cena tutti insieme

L'avventura del Grande Fratello Vip è volta al termine. Ormai mancano poche ore e scopriremo - lunedì 4 dicembre in prima serata su Canale 5 - chi è il vincitore di questa seconda edizione. In finale ci sono Giulia, Daniele, Aida e Ivana. In nomination Luca e Raffaello. Intanto gli inquilini si godono l'ultima cena insieme con un brindisi molto speciale.