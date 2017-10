"Grande Fratello Vip", tutti contro Giulia:"Deve avere un po' più di rispetto"

Dopo lo scontro, in diretta, tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini nella Casa del " Grande Fratello Vip " il comportamento dell'ex corteggiatrice è oggetto di discussione. Tra i due sono volate scintille a causa di una serie di frasi pronunciate da entrambe le parte. E dopo la fine della puntata non sono mancati i commenti tra i coinquilini su quanto accaduto. “Mi permetto di dire che non siete proprio alla pari, lui ha un età e un ruolo”, ha detto Carmen Russo . Dello stesso parere Raffaello Tonon . “Noi siamo a casa loro, siamo ospiti”, ha rimarcato l’opinionista milanese.

Per lungo tempo, i ragazzi hanno continuato a scambiarsi opinioni e pareri sull’atteggiamento assunto dall’ex corteggiatrice. Nessuno, a parte Jeremias Rodriguez, sembra aver capito il modo di fare della giovane. Tutti si sono schierati a favore di Signorini. “Se non fosse tra i preferiti sarebbe in Nomination, deve avere un po’ più di rispetto”, ha sottolineato Aida Yespica, ancora scossa dal ‘tradimento’ di Lorenzo Flaherty, colpevole di averla mandata al televoto.



Se da una parte c’è stato chi si è appartato per spettegolare sulla vicenda, dall’altra, vedi Tonon, c’è stato chi non ha usato mezzi termini per dire la sua alla diretta interessata. “Tu hai 21 anni e se davanti hai una persona adulta devi calibrare il tuo carattere”, le ha detto il neo coinquilino. “Io non penso di aver mancato di rispetto a nessuno”, ha ribattuto Giulia.