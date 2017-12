"Grande Fratello Vip", Tonon amareggiato: "Deluso da Malgioglio"

Dopo la semifinale, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di bilanci. Raffaello Tonon e Luca Onestini in giardino parlano di Cristiano Malgioglio e non riescono a nascondere l'amarezza per il fatto di essere stati mandati in nomination dal paroliere. "Io l'ho sempre difeso" dice l'opinionista all'ex tronista, che è d’accordo con lui.