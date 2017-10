"Grande Fratello Vip", si festeggia Daniele e Carmen finisce in acqua vestita

I concorrenti "Grande Fratello Vip" si scatenano in giardino per festeggiare il compleanno di Daniele Bossari. Toga party, brindisi, torte... in faccia e bagno in piscina. Per Carmen di Pietro scherzo bagnato da parte dei ragazzi, che la prendono in braccio e la lanciano in acqua completamente vestita. Intanto mentre tutti si divertono e Cristiano abbandona la compagnia e sia ritira nella sua "Tristopoli"...