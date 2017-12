"Grande Fratello Vip", serpeggia la stanchezza: Giulia in crisi

Momento di pausa e relax nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la semifinale. Giulia è giù di tono e rimane distesa su un divano. Tanta nostalgia della famiglia e del fidanzato per la giovane romana. Luca la incoraggia: "Mancano pochissimi giorni". E intanto il ragazzo si dà da fare in cucina nella preparazione dei pasti dopo l'uscita di Lorenzo , che ha sfamato spesso i concorrenti.

La De Lellis lamenta un forte mal di schiena che le impedisce di muoversi. E mentre rimane sul sofà, l'amica del cuore Ivana è sempre accanto a lei.



Intanto il tempo scorre e gli ultimi giorni prima della finale sembrano non passare. Tra tutti, Raffaello appare sereno: "Questa settimana per me è una settimana tranquilla. È veloce perché non hai quella spada di Damocle", sottolinea. Per Tonon quello che conta è essere arrivato alla fine di quest’avventura insieme all'amico Luca. "Nonostante tutto ce l’abbiamo fatta"”, replica l’ex tronista.