"Grande Fratello Vip", scende una lacrima sul viso di Malgioglio

La giornata non poteva iniziare meglio. Il sole splende su Roma e dopo una colazione in veranda arrivano le buone notizie. Il GF Vip comunica ad Aida che il suo desiderio è stato premiato e lei felice riporta il messaggio ai suoi compagni: "Oggi faremo tutti insieme un barbecue, con tutti i tipi di carne, la sangria e i brownies con il gelato alla vaniglia: dobbiamo iniziare a preparare tutto". Il gruppo accoglie con entusiasmo questa comunicazione e si mette all'opera.



Simona durante la notte ha sognato che il marito Ricky la tradiva. Per la regista si trattava più che altro di un incubo e spiega la sua teoria a Ignazio: "Io sono il sceneggiatore, il protagonista e l'antagonista del mio sogno". Cecilia, dal canto suo, cerca di tranquillizzarla: "Ma come si fa a non aspettarti? Anche io mi faccio queste paranoie, ma non dovremmo". Ma la Izzo ancora non si dà pace e ne parla anche con Jeremias: "Non so se sia dovuto al fatto che penso che mio marito stia soffrendo senza di me o se sono io a soffrire senza di lui; lui è impegnato, sta facendo un film, con chi parlerà la notte? Noi parliamo sempre".



Tra concorrenti ai fornelli e dubbi da sciogliere, Cristiano Malgioglio prima stira a ritmo di salsa, poi si sposta in camera e mentre si trucca continua a ballare. Ma una lacrima scende sul suo viso...