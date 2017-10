"Grande Fratello Vip", quanti baci tra Cecilia e Ignazio!

Il " Grande Fratello Vip " ha voluto dedicare un'intera giornata all'amore. Sulle note di "All You Need Is Love" ha invitato i concorrenti a scambiarsi coccole ed effusioni. Cecilia, insieme nella sauna insieme a Ignazio, prima cerca di scappare dalla penitenza ma lui l'ha riportata subito all'ordine con uno sguardo eloquente. "Niente baci sulla bocca che facciamo un bordello" puntualizza la Rodriguez, ma intanto continua a scherzare con il fuoco.

"Il mio fidanzato ti viene a prendere" lo avverte e di certo il suo "gordo" fuori non è per niente contento di questa nuova amicizia. Già in puntata aveva dichiarato di non apprezzare gli atteggiamenti della fidanzata e di volersi chiarire al più presto con lei. Pare che sia andato anche di notte fuori dalla Casa con un megafono, per avvertirla dei rischi che sta correndo con il suo comportamento.