"Grande Fratello Vip", la musica entra nella Casa: i concorrenti diventano parolieri

" Grande Fratello Vip " ha deciso una nuova prova per i concorrenti: è arrivato il momento di diventare parolieri. Ognuno deve scrivere un verso di una possibile canzone. A sovraintendere il lavoro c'è ovviamente l'esperto Cristiano Malgioglio . Completato ognuno il proprio lavoro, Cristiano propone di trasformare la composizione in una canzone e a turno tutti si prestano al gioco...

Dopo aver trasformato i versi della prova in una canzone, musica sembra aver preso il sopravvento questa sera nella Casa del Grande Fratello. Così i Vip continuano a cantare in giardino.

Giulia ha proposto a tutti il gioco "Indovina la canzone", in cui una persona a turno intonerà una melodia e gli altri a turno dovranno scoprire il titolo. Ma per continuare il gioco ci vorrebbe anche un accompagnamento musicale. E così in salotto è il momento delle percussioni: con con una serie di oggetti iniziano a suonare mentre Daniele ci cimenta in una improvvisazione rap.