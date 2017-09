"Grande Fratello Vip", Jeremias chiede scusa a Daniele Bossari

"Ha proprio la faccia da bastardo, non puoi capire come mi provocava, faceva tutto il signore 'No perché tu sei aggressivo', mi stava facendo uscire il demonio... questa cosa io la sistemo fuori", così si era infuriato Jeremias.

Ma il giorno dopo ha voluto riparare. Si è avvicinato a Daniele, lo ha abbracciato e ha chiesto scusa: "Non so se mi hai sentito ma ho fatto una battuta triste, non penso che tu sia un bastardo. Sbaglio io e sbagli tu e non mi piace che la gente mi giudichi senza conoscermi". La risposta non si è fatta attendere: "Sappi sempre che io ti guardo negli occhi e affronto le cose, va bene così".