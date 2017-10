"Buonasera a tutti, finalmente siamo arrivati alla ventesima edizione del "Festival degli incompresi", ossia di tutte quelle persone che non sono riuscite a sfondare nel mondo della musica, ma che magari ci riusciranno stasera. Io sono Miss Pappagallo e vi presento il primo concorrente che canterà 'Something Stupid'". Così Cristiano dà il via alle danze introducendo Lorenzo, che si esibisce usando il manico di una scopa come fosse l'asta di un microfono.



Dopo Flaherty tocca a Veronica travestita da Simona Izzo, con turbante in testa, che interpreta "La bambola" di Patty Pravo. Un vero capolavoro di personalità nella personalità. E dopo la finta Simona tocca a quella vera. Anche lei con bastone della scopa in mano, si cimenta in una versione molto sentita de "L'appuntamento" di Ornella Vanoni. "Sono quarant'anni che tenta il successo - chiosa Malgioglio - magari è la volta buona!".