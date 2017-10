"Grande Fratello Vip", i nominati preparano la valigia: chi uscirà stasera?

Chi sarà il terzo eliminato della seconda edizione del " Grande Fratello Vip "? Lo scopriremo lunedì 2 ottobre in prima serata su Canale 5 . Uno tra Daniele e Carmen dovrà abbandonare la Casa. Per i due concorrenti è tempo di fare valigie. Così provano a mettere tutto in ordine, preoccupati soprattutto di non riuscire a recuperare i loro effetti personali...

Il conduttore appare tranquillo e con la situazione sotto controllo, forse galvanizzato dopo aver festeggiato il suo compleanno nella Casa di Cinecittà. Sembra invece agitata e nervosa la soubrette. "Non so che mettere domani", rivela Carmen Di Pietro, che aggiunge: "Per i maschi è più facile fare la valigia", preoccupata per il complicato lavoro di raccolta dei suoi prodotti per il make up.