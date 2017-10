"Grande Fratello Vip", festa per il compleanno di Raffaello Tonon

Una festa di compleanno, a sorpresa, anima la Casa del " Grande Fratello Vip ". A Raffaello Tonon arrivano infatti gli auguri da tutti i vip, con tanto di party. Viene allontanato con una scusa a Trispoli dove rimane "prigioniero" per un'ora. Così i compagni hanno tutto il tempo di organizzare la cena...

Una volta rientrato nella Casa, Raffaello trova i vip con parrucche e trombette. Rimane piacevolmente scolpito. E la festa può iniziare: vino, cibo, musica e tante chiacchiere. Balli che proseguono per tutta la notte. Prima però non può mancare il rito della torta, con tanto di candeline. Per una volta i ragazzi si lasciano alle spalle le dinamiche del gioco, dimenticano i battibecchi e pensano solo a divertirsi. E festa sia...