"Grande Fratello Vip", faccia a faccia tra Cristiano Malgioglio e Simona Izzo

Che tra Cristiano Malgioglio e Simona Izzo non scorra buon sangue lo sanno tutti nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Ma qualcosa sta cambiando. Dopo i battibecchi, infatti, i due stanno provando ad allearsi. L'uscita di Serena Grandi li ha provati entrambi, così eccoli sul letto per un faccia a faccia che sa di pace. Forse solo armata.

Malgioglio e la Izzo si confrontano su tutto. Dalle nomination alle dinamiche del gioco. "Non pensavo che fosse così dura - ammette Cristiano - ho pianto tante volte da quando siamo qui". "E' vero, anche io pensavo che fosse diverso - interviene Simona - invece è tutto vero". Parlano quindi del televoto.

"Secondo me uscirà Daniele, Carmen è troppo forte", confessa il paroliere. "Anche io lo penso, mi è spiaciuto molto per Serena, lei ha accettato questa avventura perché c'eri tu, è uscita ma secondo me ci guarderà tutti i giorni...", dice la Izzo. Una cosa è certa, dopo i dissapori tra i due è tornata l'armonia.