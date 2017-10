"Grande Fratello Vip", è scontro tra Aida e Jeremias: "Sei un bambino"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Jeremias continua a comportarsi come un bambino e a provocare. Aida si infastidisce e non gliele manda a dire: "Sei un maleducato, invece che parlarne vai via e poi torni, come un bambino". Ma il fratello di Belen sceglie di non replicare, provocando l'ira della Yespica. Tutto è cominciato con un piccolo scontro con Veronica sui turni per lavare i piatti.

"Il suo contributo lo dà in un altro modo: è aggressivo e fa litigare le persone, ecco quello che fa lui" dice seccata la showgirl. Ma Jeremias, per la seconda volta, fa finta di non sentire e non replica. Non è finita.

Aida non si ferma e passa di nuovo all'attacco: "Sai solo fare le smorfie, continui a dire padrona e padrona perché non sai dire altro. Sai solo provocare e questo non mi piace". Dal canto suo il ragazzo continua a sfidarla, non risponde e davanti a lei resta fermo, immobile.

Veronica e la Yespica non sono le sole a lamentarsi. Anche Lorenzo hanno avuto un piccolo scontro in giardino: l'attore non approva alcuni comportamenti del giovane Rodriguez che ritiene diseducativi per chi guarda. Jeremias stavolta si difende e gli dà del "finto moralista".