"Grande Fratello Vip", due modelle sono pronte a sconvolgere la Casa

Il " Grande Fratello Vip " torna lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5 . Quattordici concorrenti e tante novità per 11 puntate. Al timone riconfermati Ilary Blasi e Alfonso Signorini . Con l'aiuto della Gialappa's Band . Due modelle entreranno a sorpresa nella prima puntata. La Casa si arricchisce di nuove zone, con sauna trasparente, doccia in salotto e "Il club", uno spazio misterioso con tanti privilegi. R101 è la radio ufficiale.

"Sono contenta di tornare, non me ne faccio una ragione, è già passato un anno? - racconta la Blasi - C'è un pizzico di incoscienza in meno e un po' di esperienza in più. Sono pronta a scoprire tutti, non conosco personalmente nessuno, mi incuriosirà vederli quando cadranno le maschere. Sono tutti diversi e sono molto curiosa".

"E' una grande festa, mi diverte il programma, ma non prendiamoci sul serio - interviene Signorini - Ho ricevuto tanti sms a cui non ho mai risposto, alcuni concorrenti non li conosco neanche io, quindi si punta anche sul carattere e non solo sulla fama... Prima della fine del programma sveleremo la vera età di Malgioglio".

Novità è la presenza della Gialappa's: "Il cast promette, bisogna vederli all'opera, i presupposti per fare male ci sono tutti. La scelta di Obama nel cast ci piace (ironizzano, ndr). Puntiamo su Signorini".