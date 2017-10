"Grande Fratello Vip", dopo la sauna hot di Cecilia arriva Belen

Come ci si scalda nella Casa del "Grande Fratello Vip"? Con una bella sauna ad alto tasso erotico. Come quella proposta da Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen in bikini nero si è infilata nella sauna e al fratello Jeremias ha spiegato: “Avevo freddo, così mi scaldo”. “Sì freddo...” ha commentato lui sorridendo sornione alle pose bollenti della sorellina. E lunedì, per la puntata tv è previsto l'arrivo di Belen Rodriguez.