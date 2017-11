"Grande Fratello Vip", dolci massaggi in sauna per Cecilia e Ignazio

Coccole e baci. Nella Casa del Grande Fratello Vip Cecilia e Ignazio vivono d'amore. Eccoli in sauna, con la Rodriguez sdraiata e finalmente rilassata che si fa massaggiare i piedi e le gambe dal bel Moser. E intanto canta, in spagnolo. La tempesta è passata. E anche se sono entrambi in nomination, cerano di non pensare al dopo e si godono il presente.