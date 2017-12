"Grande Fratello Vip", Daniele racconta le sue paure: "Avevo il ribrezzo di me"

Al Grande Fratello Vip è arrivato il momento di aprirsi per Daniele Bossari. Il conduttore si racconta a cuore aperto e confessa lati di sé che nessuno conosce. no solo,. racconta un momento particolarmente buio, che ha attraversato e che non ha ancora superato del tutto: "Mi guardavo allo specchio e avevo il ribrezzo di me stesso, non rispondevo a nessuno, non volevo uscire di casa".