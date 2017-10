"Grande Fratello Vip", Daniele Bossari offre una cena galante ad Aida

Aida e Daniele si raccontano infatti alcuni particolari della vita privata e ripercorrono le loro storie lavorative. Bossari ne approfitta per confessare di sentirsi "molto bene" in Casa: "E' strano dirlo, ma mi sento come se fossi realmente a casa, come se questo posto mi appartenesse un po', come appartiene a tutti voi".

E ammette di aver capito molte cose su Aida dopo aver saputo del suo passato: "Come il fatto di non volerti esporre oppure e di prenderti cura di tutti qui dentro". Anche la Yespica ha imparato a conoscerlo: "Ci hai messo un po' di più ad ambientarti, ma è normale, è una questione di carattere". Così il conduttore spiega spiega di essere stato in un periodo della vita "molto solitario": ma questa esperienza lo ha aiutato a "sconfiggere molte paure".

Tra i due, dopo l'iniziale diffidenza, adesso l'intesa è perfetta, tanto che Bossari le sussurra: "Da questo momento possiamo anche non parlare più ma so che, guardandoti, capiremo". Dopo la cena decidono di portare ai compagni gli avanzi, sperando che il Grande Fratello li lasci fare...