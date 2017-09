28 settembre 2017 10:34 "Grande Fratello Vip", cena a due tra Predolin e Veronica Intanto Daniele Bossari si chiarisce con Ignazio Moser dopo la nomination

"Grande Fratello Vip" ha deciso di premiare Marco Predolin, capitano della settimana, con una cenetta esclusiva per due nel lussuoso Club privato. Il conduttore ha scelto come dama Veronica Angeloni, per darle alcune dritte sugli uomini e consigliarla come farebbe un buon papà. Nel frattempo Daniele Bossari si chiarisce con Ignazio Moser, dopo la reciproca nomination, e i rapporti sembrano tornare più sereni.

Nonostante la 'serata libera' Marco prima di andarsene prepara la cena per tutti, un gesto molto apprezzato dagli altri componenti del gruppo. Veronica, con l'aiuto di Cecilia Rodriguez, si prepara per l'appuntamento e sfoggia un look molto elegante.



Simona Izzo credeva di essere lei la fortunata, ma Predolin ha scelto di invitare la pallavolista perché, spiega, "è l'unica donna single e allora per questa sera la invito io". Una volta a tavola la serve e la riverisce, come un vero galantuomo, oltre a darle consigli utili su come trovare un uomo che non la faccia soffrire.

Grande Fratello Vip, cenette e giochi per i concorrenti Sito ufficiale 1 di 11 Sito ufficiale 2 di 11 Sito ufficiale 3 di 11 Sito ufficiale 4 di 11 Sito ufficiale 5 di 11 Sito ufficiale 6 di 11 Sito ufficiale 7 di 11 Sito ufficiale 8 di 11 Sito ufficiale 9 di 11 Sito ufficiale 10 di 11 Sito ufficiale 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci