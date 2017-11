"Grande Fratello Vip", Cecilia: "Pronta ad uscire, voglio riprendere la mia vita..."

La sorella di Jeremias confessa di essere stanca, di non reggere più la reclusione forzata. La sua speranza è che rimanga Ignazio al suo posto, lei ormai non pensa più neanche alla Finale: “Sono a posto con me stessa”, spiega e aggiunge: "Se dovessi rimanere finirei di nuovo in Nomination per cui preferisco andare via”.



Per lei e Ignazio, entrambi in nomination è tuttavia molto difficile l'attesa. L’ipotesi che uno dei due possa uscire mettendo fine all’idillio vissuto finora nella Casa spaventa soprattutto Ignazio che più volte si è trovato a ragionare su questa eventualità. “Non voglio fare a meno di questi baci” dice. Sdraiati su un divano, i piccioncini pensano alla diretta: “Ti rendi conto che potrebbe essere l’ultima notte qui dentro”, dice lo sportivo. “Non ci ritorneremo mai più nella nostra vita”, aggiunge con un pizzico di malinconia.