30 ottobre 2017 11:02 "Grande Fratello Vip", Cecilia lascia Francesco: "Vai per la tua strada"

Nuovo appuntamento con il serale del "Grande Fratello Vip". Nell'ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini a tenere banco è stata la vicenda che coinvolge Ignazio, Cecilia e Francesco Monte, con il confronto tra tutti e tre. Carmen Russo è stata eliminata mentre in nomination vanno Aida, Raffaello e Corinne. Cristiano è il capitano di questa settimana.

Si parte subito con i temi caldi e con Francesco Monte, che passeggia nervosamente in passerella, fuori dalla Casa. Ilary annuncia anche che ci sarà una seconda eliminazione.



Il primo tema caldo della serata è la difficoltà di relazione che dentro la Casa si è evidenziato tra i giovani e i "diversamente giovani". Si passa quindi a Monte, al quale Ilary fa vedere le immagini di Cecilia e Ignazio. Ma non è ancora il suo momento. Prima bisogna affrontare il verdetto del televoto.



IL COMPITO DI BOSSARI - Daniele viene convocato nel confessionale e Ilary lo avverte che il Grande Fratello ha deciso che lui leggerà il verdetto. Quello che non sa è che lui avrà la busta con il nome della persona salvata. Daniele legge il nome ed è quello di Aida. Tutti pensano che sia la Yespica a dover abbandonare il gioco ma Ilary svela lo scherzo: Carmen è la prima eliminata della serata.



L'ORA DI CECILIA - Il momento è arrivato. Cecilia viene convocata in confessionale. Ilary le chiede cosa succede nel suo cuore e lei risponde che c'è "un casino". Questa esperienza le ha permesso di capire tante cose "che non fanno bene alla mia vita". Si riferisce al suo fidanzato e le spiace "che siano uscite in questo contesto". Però poi Ilary le fa vedere un video in cui Ignazio parla di loro in termini importanti, dicendo anche frasi impegnative. Ma Cecilia risponde che "prima deve parlare con Francesco, per una questione di rispetto".



INCONTRO IMPORTANTE - Uscita dal confessionale Cecilia viene accolta subito da Ignazio. I due restano soli. Lui prova a consolarla ma lei è visibilmente turbata e continua a ripetere che prima di qualunque cosa deve parlare con Francesco. Intanto però Ilary mostra loro un video che riassume la loro storia nella Casa. Ilary si rivolge quindi a Ignazio, che spiega come il suo cuore "sia un po' disorientato". Dopodiché dice chiaramente che per lui i sentimenti sono cambiati ed è "inguaiato". Cecilia invece insiste a non voler rispondere alla domande perché prima vuole parlare con il suo fidanzato. Alla fine viene invitata ad andare nella stanza ovale.



FACCIA A FACCIA - Francesco Monte può finalmente entrare in Casa. Ma l'incontro non è con Cecilia ma bensì con Ignazio. L'imbarazzo per Moser è palpabile, ma prova comunque spiegarsi. Gli dice che non si sente di dovergli delle scuse, che non ha mai voluto mancare di rispetto. Francesco invece lo accusa apertamente. Gli dà del polipo, del falso, gli rinfaccia il racconto di Ignazio sui voti alle donne. E tutto mentre Cecilia guarda la scena dalla stanza ovale.



ARRIVA CECILIA - La Rodriguez a questo punto può entrare in salotto. Francesco e Cecilia chiedono però che Ignazio se ne vada, perché vogliono affrontare la cosa a quattr'occhi. Lei prova a scusarsi e a spiegare cosa prova, lui prova a convincerla che dentro la Casa è un'altra realtà e quindi capisce la sua confusione.

CECILIA SPIEGA A FRANCESCO - Cecilia prosegue nella spiegazione dei suoi sentimenti a Francesco. Dice che il problema non è Ignazio, "non è che voglio uscire e fidanzarmi con Ignazio". Monte insiste "non è che c'è un'infatuazione?", lei risponde che è "un ragazzo stupendo, ho visto in lui cose che mi piacciono" ma il punto vero è che "ho bisogno di stare con me stessa" e poi gli dice la frase definitiva: "Non mi aspettare, segui i tuoi sogni". E alla fine interviene Signorini a sbrogliare la matassa: "Ma tu ami ancora Francesco oppure no?" le chiede, e lei risponde decisa: "Non lo so". Arriva quindi Jeremias e i due si abbracciano. Il fratello di Cecilia è in lacrime, sembra persino più distrutto della sorella. Francesco deve quindi abbandonare la Casa ma prima del distacco gli sguardi e l'abbraccio tra i due sono intensissimi.



IL MESSAGGIO DI BELEN - Alfonso Signorini legge quindi a Cecilia un messaggio di Belen appena arrivatogli via sms. "Ricordati che la tua storia la puoi scrivere solo tu, nessuno può farlo per te. Resta nella Casa sorellina". E Cecilia scoppia in lacrime.



UN MOMENTO DIFFICILE - Per Cecilia è davvero un momento di crisi. Continua a piangere, a singhiozzare e dice che "non le entra l'aria". Viene accompagnata in magazzino per essere vista da un medico. Mentre la ragazza si riprende Ilary chiede un parere agli altri inquilini. Bossari comprende la situazione, Cristiano è dispiaciuto per il fidanzato di Cecilia ma fa il tifo per Ignazio e si propone di scrivere una canzone per loro tre. Tonon filosofeggia "sono cose che capitano ai vivi".



SCATTA IL FREEZE ED E'... CULTURA GENERALE - Mentre la discussione si anima scatta il freeze ed entra il "Castigatore". E' lui a scegliere i protagonisti del duello di questa sera: sono Raffaello Tonon e Giulia De Lellis. Vengono presi e portati nella mistery room dove vengono ammanettati a un sedile dove dovranno rispondere a domande di cultura generale. Il risultato è un mezzo disastro: Tonon cade prima sulla Divina Commedia e poi sulla geografia, mentre la De Lellis sbaglia il verso dell'elefante e le tre caravelle di Colombo. A ogni risposta sbagliata la sedia avanza verso due inquietanti pance. Tonon ha la meglio grazie a una domanda di matematica e a un altro errore della De Lellis, che non sa la capitale dell'Egitto.