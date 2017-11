"Grande Fratello Vip", Cecilia è gelosa di Ignazio: troppo vicino a Ivana

Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip Cecilia si scopre gelosa. Non gradisce le attenzioni che la bella Ivana dedica al suo Ignazio . E se la prende anche con Moser , definendolo "maschilista"m, perché al contrario non vuole che lei passi più tempo con gli altri uomini: "Speriamo che io esce questo lunedì, così non vedrò più certe cose", dice la Rodriguez.

"Vorrei vedere te - attacca Cecilia rivolgendosi a Ivana - lo hai toccato tutto in doccia, avrei voluto vedere te se al posto di Ignazio ci fosse stato il tuo fidanzato in quella scena...". La modella cerca di difendersi mentre passa una sigaretta a Ignazio, ma la Rodriguez la fulmina: "Stai zitta, ero in cucina e non volevo vedere quello scempio, mi mi hanno chiamato e ho assistito a una scena...". Poi se la prende con Ignazio: "Sono scelte, sei libero di fare quello che vuoi ma poi ti becchi anche le conseguenze".